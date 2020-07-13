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Объявленную пропавшей жительницу Гдовского района встретили в подъезде ее соседи

15.07.2020 11:39|ПсковКомментариев: 0

Объявленную пропавшей жительницу Гдовского района Веру Трушину встретили соседи по дому в деревне Смуравьево-2. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали местные жители.

«13-го числа Веру Трушину видели, когда она гуляла с собакой, а вчера вечером соседи встретили ее в подъезде. Мы возмущены этой ложью, подобные ситуации происходят не первый раз. Это нонсенс. Такое случается, когда начинаются какие-то действия со стороны правоохранительных органов. Вчера, например, к ней приезжал следователь из Пскова», - рассказали соседи.

Местные жители также проинформировали поисковую организацию «Лиза Алерт», которая начала поиски Веры Трушиной.

Дочь Веры Трушиной Надежда Евстигнеева сообщила об исчезновении матери 14 июля. Она рассказала, что подала заявку на поиск в Петербургское отделение полиции. Позже в социальных сетях дочь якобы пропавшей женщины опубликовала ее предсмертную записку. 

Напомним, в январе этого года имя экс-директора гдовского МП «Смуравьево» Веры Трушиной появилось в СМИ в связи с приговором по статье 160 УК РФ (растрата).

Дочь - Надежда Евстигнеева в октябре 2018 года обвиняла в избиении лжегендиректора «Газпром Инвест Восток» Симака Саакяна, однако позже призналась, что устроила весь этот спектакль ради собственного пиара.

Источник: Псковская Лента Новостей
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