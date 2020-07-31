Происшествия

20 телят без документов пытались ввезти в РФ через границу в Псковской области

20 телят без документов пытались ввезти в РФ через границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор управления установил, что транспортировка телят осуществляется в не предназначенном для перевозки животных автотранспорте, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, проведение исследований и обработок, а также без средств идентификации – бирок, выщипов, клейм.

Перемещение 20 голов крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Животных вернули в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.