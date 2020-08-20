Происшествия

До 5 лет тюрьмы грозит красногородцу за кражу триммера из гаража знакомой

В Пыталовский районный суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже имущества из гаража своей знакомой в поселке Красногородск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина выпил пива и решил украсть различную утварь из гаража своей знакомой. В итоге он похитил триммер для покоса травы и продал его своему знакомому за 1000 рублей. Позже триммер был обнаружен и возвращен хозяйке.

Санкция пункта «б» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 5 лет.