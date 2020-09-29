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Происшествия

За одну ночь с псковской улицы исчезли 14 крышек люков

01.10.2020 16:05|ПсковКомментариев: 1

В ночь на 30 сентября с улицы Юности в Пскове украли крышки от 14 люков ливневой канализации. Пропажу обнаружили сотрудники муниципальной Специализированной службы во время ежедневного мониторинга. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал директор предприятия Сергей Федоров.

«Хищения приобрели промышленный масштаб, кто-то на этих крышках делает бизнес, - считает Сергей Федоров. - Люк тяжелый, на руках его не унесешь. Думаю, на машине эти крышки собирают».

Полиция уже получила заявление о происшествии. Сергей Федоров рассказал, что в качестве депутата гордумы предложил главе Пскова Елене Полонской и другим парламентариям провести рейд по точкам приема металлолома в поисках следов пропажи.

Одна крышка стоит 10 тысяч рублей. Помимо финансовых расходов, Сергея Федорова беспокоит ущерб, который злоумышленники потенциально могут причинить автовладельцам, если те угодят в дыру на дороге.

«Люди, которые занимаются хищением крышек, понимают, какой опасности подвергают горожан, - подчеркивает директор Специализированной службы. - Это просто беспредел».

Теги: #происшествие #ЖКХ #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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