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Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести

Число россиян, погибших при крушении батискафа около побережья Хургады, выросло до шести, сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи, его заявление опубликовала администрация региона.

«В больницы были доставлены 29 пострадавших. Погибли шесть иностранцев — россияне», — уточнил он.

По словам Ханафи, помимо россиян на борту судна находились пять египтян-членов экипажа и граждане Индии, Норвегии и Швеции.

Инцидент произошел с батискафом гостиницы «Синдбад», на борту находились 45 россиян, туристы компании «Библио-Глобус».

До этого сообщалось о пяти погибших россиянах и одной неопознанной жертве трагедии. Как уточняли власти Татарстана, среди погибших — семейная пара врачей Валиуллиных из региона, двое их детей находятся больнице

Источник РИА Новости в управлении скорой помощи страны добавил, что в больницы поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.

Их госпитализировали с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием, но есть и пациенты без видимых повреждений.