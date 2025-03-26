Общество

Век учись: аграрии Северо-Запада повысили квалификацию

Успешность проведения уборочной кампании зависит от своевременной и качественной подготовки техники. Сельхозпредприятия уже сейчас проверяют работоспособность имеющихся в парке агромашин, по мере необходимости закупают новые модели. А механизаторы и инженеры в преддверии сезона посетили обучающее мероприятие, посвященное работе на кормоуборочном комбайне F 2650. Полученные знания пригодятся аграриям во время уборки урожая. Подробности встречи узнала Псковская Лента Новостей.

Предприятия, использующие технику ключевого отечественного производителя, с удовольствием посетили встречу, посвящённую техническому обслуживанию и поддержанию бесперебойной работы в поле кормоуборочного комбайна F 2650. И ООО «ТК Еврохимсервис», официальный дилер компании Ростсельмаш, провели предсезонное обучение для аграриев из Псковской и Ленинградской областей, в ходе которого рассказали о максимально продуктивной работе на данной агромашине.

Комбайн F 2650 выбирают многие компании, у которых есть потребность в заготовке качественных кормов в больших объемах. Техника хорошо зарекомендовала себя, но эффективность её применения, как и любой другой, напрямую зависит от уровня квалификации сотрудников, которые с ней работают.

Первое групповое обучающее мероприятие, посвящённое комбайну F 2650, состоялось на базе площадки ООО «ПсковАгроИнвест» в Псковском районе, техника для демонстрации приехала из ближайшего хозяйства ООО «Агрофирма «Черская». На встрече присутствовали механизаторы и сотрудники инженерных служб предприятий Псковского, Палкинского, Великолукского районов Псковской области, а также представители хозяйств из Ленинградской области (племзаводы «Мыслинский», «Новоладожский»). Всего собралось 18 участников.

Обучение провёл сервисный инженер ООО «ТК Еврохимсервис» Алексей Николаев. Он рассказал и показал владельцам машин, в чём должно заключаться ежедневное обслуживание, и на что следует обращать внимание при работе в поле.

«Мы рассмотрели структуру комбайна, технологический процесс, как правильно эксплуатировать машину, некоторые моменты регулировки для правильной и экономичной работы, как соблюдать необходимые требования по самостоятельному обслуживанию и настройке. Прошедшее мероприятие стало ознакомительным для новичков, которые только планируют работать на машинах этого типа, и повторением для механизаторов, имеющих опыт работы на данных комбайнах, возможностью восполнить знания и поделиться своими навыками. Бывает и так, что техника в хозяйстве давно, на ней работал один механизатор, а потом посадили другого, и некоторые моменты он может просто не знать, им в сезон и руководство почитать некогда», - рассказал Алексей Николаев.

По отзывам присутствовавших, обучение прошло успешно, оказалось полезным и плодотворным. Все участники уехали с полезными знаниями и отметили, что подобные встречи нужно периодически проводить в дальнейшем. Даже те, кто работает с комбайнами Ростсельмаш не первый год, узнали для себя что-то новое, ведь машины регулярно совершенствуются.

К примеру, в ООО «Агро Нова», расположенном на юге Псковской области, агромашина F 2650 используется уже несколько лет. Предприятие занимается выращиванием зерновых и других культур, заготовкой кормов для животноводства.

«Комбайнеры у нас опытные, но всё же техника с каждым годом улучшается, делают что-то новое, дополняют и модернизируют. Поэтому я привёз на обучение наших сотрудников, чтобы они могли почерпнуть для себя что-то полезное. На мероприятии подробно обсуждался принцип работы кормоуборочного комбайна F 2650. Подобные обучающие курсы проводят квалифицированные специалисты, профессионалы своего дела, благодаря им мы можем приобрести ценный опыт», - поделился впечатлениями заместитель генерального директора «Агро Нова» по механизации и транспорту Иван Спица.

Бригадир тракторной бригады ООО «ПсковАгроИнвест» Артур Тихонов также высоко оценил прошедшее мероприятие, поставив ему оценку 10 по десятибалльной шкале.

«Все прошло отлично. Обучение было понятным, нам все разъяснили, показали. Знания теперь будем применять на практике. В компании имеется несколько кормоуборочных комбайнов, в том числе F 2650. Эта агромашина была приобретена в 2021 году, предстоящий сезон будет для неё пятым. Машина удобна в использовании, работать на ней не сложно. Техника доказала свою эффективность и демонстрирует высокую производительность», - отметил он.

«ПсковАгроИнвест» является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Псковской области и осуществляет полный цикл производства от выращивания зерновых, заготовки кормов для животных до готовой животноводческой продукции. Технологии не стоят на месте, поэтому сотрудники компании продолжают повышать квалификацию, получают новые знания, и впоследствии применяют их во время работы.

Присутствовали на обучении и «новички» - работники предприятий, которые в этом году впервые запустят комбайн F 2650. Они внимательно слушали опытного сервисного инженера, задавали интересующие вопросы, на каждый из которых получили исчерпывающие ответы.

«Всё прошло хорошо, обучение оказалось очень полезным в части обмена опытом. Было интересно послушать тех, кто уже работал на этой машине. Мы приобрели комбайн F 2650 совсем недавно, для нас это новая техника, не работали ещё на ней. От механизаторов и инженеров требуется определенный уровень подготовки, поэтому обучающая встреча пришлась как нельзя кстати, много нового для себя открыли», - рассказал главный инженер ООО «Племзавод «Мыслинский» Петр Гришихин.

Племенной завод «Мыслинский» группы компаний «Терра Нова» – одно из крупнейших хозяйств Волховского района Ленинградской области. Оно специализируется на разведении, выращивании и продаже племенных коров айрширской породы, которых обеспечивают качественными кормами собственного производства. Ожидается, что в этом году уборочный период будет ещё более продуктивным в связи с обновлением парка сельскохозяйственной техники.

А благодаря прохождению обучения аграриев ждёт приятная и понятная работа на комбайне F 2650, а значит — и хороший урожай в хозяйствах.

Ульяна Лаблюк