Общество

Роскачество впервые раскрыло, где производят лучшие оранжевые вина

Эксперты «Винного гида России» впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в Крыму, сообщили в Роскачестве.

«Винный гид России» - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа «Россия сегодня» выступает информационным партнером проекта.

Всего было исследовано 30 вин в стилистике «оранж» 22 торговых марок. В исследование вошли вина основных винодельческих регионов: Кубани, Крыма, Севастополя, долины Дона, а также Самары. На дегустации были представлены как вина небольших фермерских хозяйств, так и образцы крупных виноделен. В Роскачестве рассказали, что в последние годы счет маркам «оранжей» пошел на десятки, а их суммарные тиражи перевалили за несколько сотен тысяч бутылок, пишет РИА Новости.

Наиболее распространен среди оранжевых вин сорт ркацители. «Можно отметить, что тройка лидеров исследования – это вина именно из этого сорта. На втором месте отечественный селекционный сорт – цитронный магарача, однако виноделы экспериментируют с широким перечнем белых сортов – кокур белый, сибирьковый, различные мускаты», - отметили в организации.

Там добавили, что из 30 вин в исследовании 29 преодолели повышенную планку стандарта качества – 78 баллов по 100-балльной шкале. В пятерке лучших оказались все вина, произведенные на Крымском полуострове: марочное вино «Коктебель» Оранж. Ркацители, «Усадьба Перовских» Ркацители Оранж, «Яйла» Ркацители Оранж, «Villa Krim» Фокс Бэй и «Бельбек» Оранж Бленд. Все фермерские вина, оценивавшиеся экспертами в ходе исследования, получили положительную оценку. В топ-3 на первом месте также вино из Крыма, два других сделаны на Дону и в Самаре.

В Роскачестве отметили, что с точки зрения технологии виноделия, «оранж» - это недостающее звено между белыми и красными винами. В оранжевых винах брожение сусла винограда белых сортов идет на кожице и косточках винограда, как это принято для красных вин. В наиболее традиционных винах, ягоды даже не отделяют от гребней. Благодаря этому получается белое вино, в котором есть танины и экстрактивные вещества, которые и придают вину характерный оранжевый цвет.

«Очевидно, что «оранжевые» вина – это самостоятельный тип вина со своей технологической практикой», - говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.