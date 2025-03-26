Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Кампуса Не будет
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Креативная экономика Как начать свое дело?
Предпоказ фильма «Смерть единорога»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Эквайринг За счет ПСБ
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
 
 
 
ещё Общество 26.03.2025 12:442 «Дневной дозор»: Нужен ли России словарь традиционных ценностей? 28.03.2025 20:400 Более 1,5 млн высокотехнологичных операций провели россиянам в 2024 году 28.03.2025 20:000 Осужденные учреждений УФСИН присоединились к просветительской акции «Макаренковский диктант» 28.03.2025 19:000 Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области на федеральном портале 28.03.2025 18:400 «Краски города»: пять нестандартных советов для хорошего настроения и где найти самую вкусную сельдь. ВИДЕО 28.03.2025 18:180 Начинается видеотрансляция программы «Краски города»: пять нестандартных советов для хорошего настроения и где найти самую вкусную сельдь
 
 
 
Самое популярное 25.03.2025 16:083 Кампуса не будет 24.03.2025 17:572 Рейтингомер: вызов на дуэль, пойманный Андрей Малахов и сбежавшая Анфиса Чехова 25.03.2025 12:210 С ресторана в Пскове могут взыскать 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав 21.03.2025 08:131 Пешехода сбили на перекрестке улиц Рижского и Рокоссовского в Пскове. ВИДЕО 26.03.2025 22:490 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Зверьё моё»: Ещё не человек, но уже не собака

28.03.2025 11:21|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» 27 марта. На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли Заслуженный работник культуры России, лауреат всесоюзных и международных фестивалей, создатель и руководитель легендарной группы «Кром» Игорь Попов и его королевский пудель Арчибальд 2-й.

Гость рассказал, какими бывают пудели, в каком уходе они нуждаются, и почему представителей данной породы считают самыми умными собаками. Чем отличается королевский пудель от карликового? Легко ли они поддаются обучению? Можно ли научиться самостоятельно делать питомцу модные стрижки? Почему большие пудели не слишком популярны, и какие требования предъявляют заводчики к потенциальным владельцам? Об этом и многом другом — в текстовой версии.

 

О происхождении и интеллекте

- Игорь Александрович, расскажите нам о вашем спутнике.

- Полное имя - «Мстиль Намбер Ван» Он пока молодой, у него ещё всё впереди. С хорошей родословной, очень известные родители. Взят из питомника «Мстиль», которому больше 30 лет, он расположен в Санкт-Петербурге. Видели его бабушку, маму, братьев, сестер - все выставочные. Папа у него знаменитый Shuvaloff Marvelous Mood. В очереди полгода стояли, чтобы получить щенка.

- Сколько сейчас вашему подопечному?

- Ему сейчас семь месяцев.

- То есть, это ещё щенок, но уже такого размера?

- Да, он ещё будет побольше.

- Мы привыкли видеть на улицах несколько других пуделей, поменьше. Я читала, что есть несколько видов: большой, он же королевский, малый, карликовый и той.

- Теперь классификация несколько изменилась. Раньше было пять категорий. Большой, средний, малый, карликовый и той-пудель. Теперь три: пудель большой, средний и карликовый. Исчезли малый и той-пудель. И слово «королевский» осталось только в обиходе в простонародье, в документах его нет. А вообще это очень древняя порода. Пудель в переводе с древнегерманского означает «мокрый». Эту породу использовали для охоты на водоплавающую птицу. И только потом они стали жить в королевских покоях, им стали делать вот такие причёски. У него стрижка «юношеский модерн».

- То есть существует несколько видов стрижки?

- Да. Самая простая стрижка - это «модерн», скандинавский или французский. Более сложные - «Французский лев», «Скандинавский лев», с шариками и так далее, выставочные.

- Ранее вы говорили, что умеете подстригать питомца сами. Это сложный процесс?

- Нужны терпение и умение. У меня уже не хватает, но у нас хороший грумер, она справляется и терпит. В целом пудели все очень хорошо стригутся, это их «работа». Даже первый раз стригут - никаких проблем, стоит, ждет. Большой у меня ещё и спать умудрялся: стоит и спит.

- Ничего себе. Это уже не первый ваш пудель, были и другие. Почему именно эта порода, а не какая-то другая?

- Ну какая другая порода может быть у творческого человека? Вы мне скажите породу, а я вам точно угадаю хозяина. Все собаки похожи на владельцев, это не мое наблюдение, а общее. Во многих семьях, где есть маленькие дети и пудели, мамы их особо не отличают, не видят никакой разницы между ребёнком и питомцем, отношения к ним одинаковы. Пудель - ещё не человек, но уже и не собака.

- Речь о том, что у них очень высокий уровень интеллекта?

- Да, он всё понимает. Помню, раньше у нас на стадионе проводили праздники на 2-е августа, и там номер был шикарный. На поле выносилась будка часового, напротив ставили овчарку. Овчарки были просто красавцы, мощные. И вот спускали одну, часовой из окна в нее «палил» из автомата, она рвалась туда, влетала в окно, к удовольствию зрителей будка разлеталась. Это постановочный, конечно, номер, но на самом деле оно так и есть. Пудель так делать не будет. Зато вот он первый раз в студии, сказали «сидеть» - он сидит и смотрит. Молодец.

О характере и выставках

- Какой у пуделей характер?

- У всех пуделей разные характеры, как и у людей. У меня был карликовый - это был ураган, и все его слушали. Он был главный, заводила, хорошо известен во дворе. Он выходил из подъезда, ему не видно ничего, он маленький. Поэтому вставал на задние лапы и смотрел на двор, обозревал окрестности. А потом что-то увидел, допустим, и забывал, что он на задних лапах, так и бежал. Все кричали: «цирковой».

- В цирке, насколько я знаю, часто выступают именно пудели.

- Да, и практически ничего делать не надо, они и так всё уже сами знают и умеют.

- Но всё равно воспитанием надо заниматься?

- Обязательно, а как же без этого?

- Вы самостоятельно занимаетесь или ходите куда-то?

- Всеми собаками я занимаюсь сам. Второй афоризм: «Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки». Моя профессия была связана с громадным количеством людей: и дом культуры, и ансамбль, и дискотеки. А собаки — это отдушина.

- Судя по фотографиям, ваши питомцы были вообще всегда везде с вами. И на футбольном поле, и в студии звукозаписи.

- Да, всегда. Предыдущий был даже талисманом нашего футбольного клуба «747». На фото он в комбинезоне с эмблемой футбольного клуба. Приезжал как-то к нам «Зенит-2», вышли из автобуса, идут по дорожке, а он сидит на лестнице, наверху, одетый в комбинезон. Они так были удивлены, говорят, «у них и талисман есть».

- В нам вы тоже пришли одетыми, то есть их нужно зимой одевать?

- Ну, комбинезонов у нас много. Какие-то просто от грязи, от пыли, в лес. Есть и теплые.

- Раньше у вас был королевский пудель по кличке Карди, титулованный, победитель многих выставок. К сожалению, не так давно его не стало. Расскажите, каким он был?

- Это был гражданин Евросоюза с пожизненной шенгенской визой, вип-коридор, чип. Раньше была станция слежения в Вильнюсе, поэтому на телефоне всегда можно было найти, где он находится. Сейчас, конечно, всё это не работает. Тогда у нас был жесткий контракт, участие в выставках требовалось обязательно. И вот, мы поехали на первую выставку, посмотрели, как это все происходит. Там сразу тетки подошли с прибалтийским акцентом, ноль эмоций на хозяина, все к собаке: «Вот он, приехал победитель!» Они всё знают: кто, что и как. На следующий год мы выиграли. Тётки сказали: «Вы очень быстро учитесь. Но немножко нечестно». Я говорю, почему? А я до этого посмотрел, что эксперты - в основном, серьёзные, солидные мужчины. И я применил приём, странно было им не воспользоваться. Человек, который выводит собаку, эту профессию называется хендлер. И было два хендлера. Рост 173 сантиметра, ноги от коренных зубов.

- С нынешним питомцем, с Арчибальдом, вы планируете в каких-то выставках участвовать? Готовитесь?

- Уже три выставки запланированы, но жесткого контракта у нас нет.

О требованиях к владельцам и активности

- Контракт - это что значит? Какие-то условия, которые прописаны в документах, выдаваемых на щенка?

- Да. Перед покупкой вы становитесь в очередь, а владелец может вам и отказать, или обязать к чему-то. Пудели приравниваются к интеллектуальной собственности.

- То есть, при приобретении такой собаки может быть прописано в договоре необходимость участия в выставках?

- Если вам её ещё отдадут.

- А почему могут не отдать?

- Ну, отдать предпочтение кому-то другому, это запросто.

- Какие критерии предъявляют к потенциальным хозяевам? Что-то смотрят, спрашивают?

- И смотрят, и спрашивают много. Практически все, кто этим занимается, так или иначе знакомы. Пусть шапочно, но знакомы. Где-то виделись, пересекались. И питомники, которым очень много лет, не отдадут собаку просто так, для развлечения. Во-первых, они заинтересованы в продолжении породы, заинтересованы в продолжении рода. Вообще, конечно, у них работа сложная. Это вот у нашего щенячья стрижка. А там ходят с громадными прическами, косички заплетают, заколки закалывают и так далее. Серьезное дело. Но зато какой эффект! Пудель на ринге понимает, что на него все смотрят. И он не идет, он гарцует, он летит.

- В каком еще уходе они нуждаются, помимо стрижек? Сложно вообще содержать пуделя дома?

- Нет. Но, лучше, конечно, не дома. Самый лучший вариант – это какой-то дом в пригороде, отдельный. Или вот как в том питомнике, у них нет никаких огородов, никаких грядок, только ровная классическая английская лужайка, и они там носятся. Это идеально для собак, настоящий рай.

- Значит, пуделям тоже нужна активность, много бегать? Это не собака, которая будет лежать?

- Пудель-то совсем не та собака. Очень любит играть с игрушками, с мячом, носится постоянно. Прежний-то побольше был, не один футбольный мячик порвал.

- Все это важно понимать людям, которые хотят завести пуделя: им нужно постоянно заниматься, его чем-то развлекать, поощрять активность.

- Это касается только большого, королевского. А маленький у нас был, карликовый, он сам кого хочешь и подымет, и заставит играть.

- Больших пуделей сейчас не слишком много, редко встретишь на улице. Порода не слишком популярна? Почему, на ваш взгляд?

- Раньше их было много. Но это порода, требующая ухода – раз. Интеллектуальная порода – два. С ним надо разговаривать. Потом он будет без слов понимать, но этим надо заниматься. И нестриженый, неухоженный пудель - это позор хозяину.

- Ваш пудель, как мы видим, - гордость хозяина.

- Это моя отдушина, отдохновение.

- Игорь Александрович, благодарим вас за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были Заслуженный работник культуры России Игорь Попов и его королевский пудель Арчибальд 2-й. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!

Теги: #собаки #животные #воспитание #уход #Зверьё моё #пудели
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стали ли вы водить аккуратнее после повышения штрафов за нарушение ПДД?
В опросе приняло участие 117 человек
28.03.2025, 20:400 Более 1,5 млн высокотехнологичных операций провели россиянам в 2024 году 28.03.2025, 20:200 Концерт Максима Аверина «Научи меня жить» состоится в Пскове 29 марта 28.03.2025, 20:000 Осужденные учреждений УФСИН присоединились к просветительской акции «Макаренковский диктант» 28.03.2025, 19:400 Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале года
28.03.2025, 19:340 По факту гибели преподавателя в Центре переподготовки УМВД возбудили уголовное дело 28.03.2025, 19:200 Псковичам поступают мошеннические звонки от лица налоговой 28.03.2025, 19:050 Преподаватель Центра переподготовки УМВД погиб в ходе учебных занятий 28.03.2025, 19:000 Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области на федеральном портале
28.03.2025, 18:400 «Краски города»: пять нестандартных советов для хорошего настроения и где найти самую вкусную сельдь. ВИДЕО 28.03.2025, 18:220 Стали известны подробности пожара с погибшим псковичом 28.03.2025, 18:180 Начинается видеотрансляция программы «Краски города»: пять нестандартных советов для хорошего настроения и где найти самую вкусную сельдь 28.03.2025, 18:000 Месяц чистоты начнется в Пскове с 1 апреля
28.03.2025, 17:570 Денис Иванов об оценках за поведение в школе: Не надо голову забивать этой ерундой 28.03.2025, 17:510 Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Пскове 28.03.2025, 17:490 Путину рассказали о проекте восстановления железной дороги от Пскова до Сланцев 28.03.2025, 17:410 «Чай втроем»: Сергей Попков об альпинизме, служении театру и восхитительной капусте. ВИДЕО
28.03.2025, 17:380 Один миллион из семи необходимых собрали в Пскове на памятный знак «Дети войны» 28.03.2025, 17:320 Перекрытие путепровода над трассой М-9 «Балтия» в Новосокольническом районе перенесли на 21 апреля 28.03.2025, 17:270 Управленцы Псковской области могут подать заявку на конкурс «Лидеры строительной отрасли» 28.03.2025, 17:240 Сергей Попков: Псковский театр изменился, стал ближе к кино
28.03.2025, 17:080 Чем будут болеть россияне весной, ответила вирусолог 28.03.2025, 17:031 Денис Иванов: Туристы должны понимать, в каком сакральном месте они находятся 28.03.2025, 16:590 Молодёжные парламенты СЗФО организовали совместный образовательный проект 28.03.2025, 16:570 Геннадий Григорьев: Сегодня нужно сделать все, чтобы историю Великой Отечественной войны не переписывали
28.03.2025, 16:490 Месячник по благоустройству в Новоржевском округе продолжится до 30 апреля 28.03.2025, 16:461 «Дневной дозор»: Что разместить в недостроенном кампусе в центре Пскова? 28.03.2025, 16:450 Сергей Попков: Я проникся Пушкиным, разгребая бурелом в Михайловском 28.03.2025, 16:410 Псковский музей запускает виртуальный проект о партизанах-героях
28.03.2025, 16:390 Преподаватель из великолукской академии лишилась свободы за получение взяток 28.03.2025, 16:240 ДТП произошло на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской в Пскове 28.03.2025, 16:200 В течение апреля на рынке «Нива» в Пскове откроется мобильный ФАП для взрослых 28.03.2025, 16:170 ВТБ: Жители СЗФО предпочитают отдыхать в Калининграде
28.03.2025, 16:160 Конференцию «Музей и дети» открыли в «Михайловском» 28.03.2025, 16:060 34-я сессия Псковской гордумы: Отчет начальника полиции, два новых памятника и 260 млн в бюджет 28.03.2025, 16:060 В Печорах началась стратегическая сессия «Турпространство молодежи»  28.03.2025, 15:560 Сергей Попков: Ключ к исполнению Пушкина — в триединстве мысли, чувства и звука
28.03.2025, 15:370 Храм Синяя Никола станет темой беседы в псковском храме Александра Невского 28.03.2025, 15:321 Рассмотрение уголовного дела в отношении Льва Шлосберга* отложили до 10 апреля 28.03.2025, 15:260 Сергей Попков: Сначала я собирался стать океанологом, но судьба привела меня в театр 28.03.2025, 15:210 Невозможное возможно
28.03.2025, 15:070 Уголовное дело в отношении Льва Шлосберга* начали рассматривать в псковском суде 28.03.2025, 14:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 марта 28.03.2025, 14:460 Сбер: Жители СЗФО с начала года берут автокредиты на 75% чаще, чем годом ранее 28.03.2025, 14:400 На Октябрьском проспекте в Пскове спилят несколько аварийных деревьев
28.03.2025, 14:390 Режиссёр фильма «Семён Гейченко. Домовой Пушкиногорья»: Им двигала любовь 28.03.2025, 14:380 Ввести одностороннее движение на улице Пароменской предложили в Пскове 28.03.2025, 14:370 Аварию на коллекторе предотвратили благодаря своевременному обращению псковича 28.03.2025, 14:311 Работник сельхозкооператива в Псковской области пострадал при попадании руки под пресс
28.03.2025, 14:260 «Краски города»: пять нестандартных советов для хорошего настроения и где найти самую вкусную сельдь  28.03.2025, 14:260 Инициативу великолучан по созданию музеев трудовой доблести поддержали в Москве 28.03.2025, 14:130 «Прессинг»: Конец пропаганды, сокращение пайка, перемирие в информационной войне. ВИДЕО 28.03.2025, 14:020 Фотофакт: Обрезка деревьев происходит на Октябрьском проспекте в Пскове
28.03.2025, 13:590 Наталия Родионова: Когда чужие проблемы становятся твоими, погружаешься в работу полностью 28.03.2025, 13:460 До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 29 марта 28.03.2025, 13:300 В Пскове планируется устройство новых двух транспортных светофоров 28.03.2025, 13:280 Приложением «СберИнвестиции» ежемесячно пользуется уже 1 млн человек
28.03.2025, 13:270 LG провела пробный перезапуск завода в РФ 28.03.2025, 13:130 Турнир по настольным спортивным играм для людей с ОВЗ прошел в Пскове 28.03.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Сергеем Попковым 28.03.2025, 13:020 Конфискованные кастрюли передали соцучреждениям псковские таможенники
28.03.2025, 13:000 Пять укусов клещей зарегистрировали в Псковской области за последнюю неделю 28.03.2025, 12:520 Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в Псковской области 28.03.2025, 12:480 Псковская область лидирует по количеству введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в СЗФО 28.03.2025, 12:450 Частичное солнечное затмение смогут наблюдать псковичи 29 марта
28.03.2025, 12:430 Петербуржцу в Пыталово назначили штраф за дискредитацию ВС РФ в соцсетях 28.03.2025, 12:360 Псковские барсики прошли в финал конкурса «Туристический сувенир» 28.03.2025, 12:290 Сбер о новой схеме финансирования магистрали между Петербургом и Москвой: Решение взаимовыгодно 28.03.2025, 12:170 Прокуратура Пскова обнаружила задержки зарплат за сверхурочные в местной больнице
28.03.2025, 12:080 Эстония с 31 марта требует от россиян биометрические паспорта для въезда 28.03.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Конец пропаганды, сокращение пайка, перемирие в информационной войне 28.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 марта 28.03.2025, 11:540 Псковские предприниматели совместно с библиотекой имени Василева продолжают отправляют гуманитарную помощь фронт
28.03.2025, 11:490 В ГД одобрили наказание за совершенные из корысти призывы к санкциям 28.03.2025, 11:480 Как правильно взять отгул на работе, рассказали псковичам 28.03.2025, 11:450 «На пятой передаче»: Копии ключей зажигания и добровольное недобровольное согласие 28.03.2025, 11:440 В Пскове увеличили сумму гарантированных услуг по погребению
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru