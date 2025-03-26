Общество

«Зверьё моё»: Ещё не человек, но уже не собака

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» 27 марта. На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли Заслуженный работник культуры России, лауреат всесоюзных и международных фестивалей, создатель и руководитель легендарной группы «Кром» Игорь Попов и его королевский пудель Арчибальд 2-й.

Гость рассказал, какими бывают пудели, в каком уходе они нуждаются, и почему представителей данной породы считают самыми умными собаками. Чем отличается королевский пудель от карликового? Легко ли они поддаются обучению? Можно ли научиться самостоятельно делать питомцу модные стрижки? Почему большие пудели не слишком популярны, и какие требования предъявляют заводчики к потенциальным владельцам? Об этом и многом другом — в текстовой версии.

О происхождении и интеллекте

- Игорь Александрович, расскажите нам о вашем спутнике.

- Полное имя - «Мстиль Намбер Ван» Он пока молодой, у него ещё всё впереди. С хорошей родословной, очень известные родители. Взят из питомника «Мстиль», которому больше 30 лет, он расположен в Санкт-Петербурге. Видели его бабушку, маму, братьев, сестер - все выставочные. Папа у него знаменитый Shuvaloff Marvelous Mood. В очереди полгода стояли, чтобы получить щенка.

- Сколько сейчас вашему подопечному?

- Ему сейчас семь месяцев.

- То есть, это ещё щенок, но уже такого размера?

- Да, он ещё будет побольше.

- Мы привыкли видеть на улицах несколько других пуделей, поменьше. Я читала, что есть несколько видов: большой, он же королевский, малый, карликовый и той.

- Теперь классификация несколько изменилась. Раньше было пять категорий. Большой, средний, малый, карликовый и той-пудель. Теперь три: пудель большой, средний и карликовый. Исчезли малый и той-пудель. И слово «королевский» осталось только в обиходе в простонародье, в документах его нет. А вообще это очень древняя порода. Пудель в переводе с древнегерманского означает «мокрый». Эту породу использовали для охоты на водоплавающую птицу. И только потом они стали жить в королевских покоях, им стали делать вот такие причёски. У него стрижка «юношеский модерн».

- То есть существует несколько видов стрижки?

- Да. Самая простая стрижка - это «модерн», скандинавский или французский. Более сложные - «Французский лев», «Скандинавский лев», с шариками и так далее, выставочные.

- Ранее вы говорили, что умеете подстригать питомца сами. Это сложный процесс?

- Нужны терпение и умение. У меня уже не хватает, но у нас хороший грумер, она справляется и терпит. В целом пудели все очень хорошо стригутся, это их «работа». Даже первый раз стригут - никаких проблем, стоит, ждет. Большой у меня ещё и спать умудрялся: стоит и спит.

- Ничего себе. Это уже не первый ваш пудель, были и другие. Почему именно эта порода, а не какая-то другая?

- Ну какая другая порода может быть у творческого человека? Вы мне скажите породу, а я вам точно угадаю хозяина. Все собаки похожи на владельцев, это не мое наблюдение, а общее. Во многих семьях, где есть маленькие дети и пудели, мамы их особо не отличают, не видят никакой разницы между ребёнком и питомцем, отношения к ним одинаковы. Пудель - ещё не человек, но уже и не собака.

- Речь о том, что у них очень высокий уровень интеллекта?

- Да, он всё понимает. Помню, раньше у нас на стадионе проводили праздники на 2-е августа, и там номер был шикарный. На поле выносилась будка часового, напротив ставили овчарку. Овчарки были просто красавцы, мощные. И вот спускали одну, часовой из окна в нее «палил» из автомата, она рвалась туда, влетала в окно, к удовольствию зрителей будка разлеталась. Это постановочный, конечно, номер, но на самом деле оно так и есть. Пудель так делать не будет. Зато вот он первый раз в студии, сказали «сидеть» - он сидит и смотрит. Молодец.

О характере и выставках

- Какой у пуделей характер?

- У всех пуделей разные характеры, как и у людей. У меня был карликовый - это был ураган, и все его слушали. Он был главный, заводила, хорошо известен во дворе. Он выходил из подъезда, ему не видно ничего, он маленький. Поэтому вставал на задние лапы и смотрел на двор, обозревал окрестности. А потом что-то увидел, допустим, и забывал, что он на задних лапах, так и бежал. Все кричали: «цирковой».

- В цирке, насколько я знаю, часто выступают именно пудели.

- Да, и практически ничего делать не надо, они и так всё уже сами знают и умеют.

- Но всё равно воспитанием надо заниматься?

- Обязательно, а как же без этого?

- Вы самостоятельно занимаетесь или ходите куда-то?

- Всеми собаками я занимаюсь сам. Второй афоризм: «Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки». Моя профессия была связана с громадным количеством людей: и дом культуры, и ансамбль, и дискотеки. А собаки — это отдушина.

- Судя по фотографиям, ваши питомцы были вообще всегда везде с вами. И на футбольном поле, и в студии звукозаписи.

- Да, всегда. Предыдущий был даже талисманом нашего футбольного клуба «747». На фото он в комбинезоне с эмблемой футбольного клуба. Приезжал как-то к нам «Зенит-2», вышли из автобуса, идут по дорожке, а он сидит на лестнице, наверху, одетый в комбинезон. Они так были удивлены, говорят, «у них и талисман есть».

- В нам вы тоже пришли одетыми, то есть их нужно зимой одевать?

- Ну, комбинезонов у нас много. Какие-то просто от грязи, от пыли, в лес. Есть и теплые.

- Раньше у вас был королевский пудель по кличке Карди, титулованный, победитель многих выставок. К сожалению, не так давно его не стало. Расскажите, каким он был?

- Это был гражданин Евросоюза с пожизненной шенгенской визой, вип-коридор, чип. Раньше была станция слежения в Вильнюсе, поэтому на телефоне всегда можно было найти, где он находится. Сейчас, конечно, всё это не работает. Тогда у нас был жесткий контракт, участие в выставках требовалось обязательно. И вот, мы поехали на первую выставку, посмотрели, как это все происходит. Там сразу тетки подошли с прибалтийским акцентом, ноль эмоций на хозяина, все к собаке: «Вот он, приехал победитель!» Они всё знают: кто, что и как. На следующий год мы выиграли. Тётки сказали: «Вы очень быстро учитесь. Но немножко нечестно». Я говорю, почему? А я до этого посмотрел, что эксперты - в основном, серьёзные, солидные мужчины. И я применил приём, странно было им не воспользоваться. Человек, который выводит собаку, эту профессию называется хендлер. И было два хендлера. Рост 173 сантиметра, ноги от коренных зубов.

- С нынешним питомцем, с Арчибальдом, вы планируете в каких-то выставках участвовать? Готовитесь?

- Уже три выставки запланированы, но жесткого контракта у нас нет.

О требованиях к владельцам и активности

- Контракт - это что значит? Какие-то условия, которые прописаны в документах, выдаваемых на щенка?

- Да. Перед покупкой вы становитесь в очередь, а владелец может вам и отказать, или обязать к чему-то. Пудели приравниваются к интеллектуальной собственности.

- То есть, при приобретении такой собаки может быть прописано в договоре необходимость участия в выставках?

- Если вам её ещё отдадут.

- А почему могут не отдать?

- Ну, отдать предпочтение кому-то другому, это запросто.

- Какие критерии предъявляют к потенциальным хозяевам? Что-то смотрят, спрашивают?

- И смотрят, и спрашивают много. Практически все, кто этим занимается, так или иначе знакомы. Пусть шапочно, но знакомы. Где-то виделись, пересекались. И питомники, которым очень много лет, не отдадут собаку просто так, для развлечения. Во-первых, они заинтересованы в продолжении породы, заинтересованы в продолжении рода. Вообще, конечно, у них работа сложная. Это вот у нашего щенячья стрижка. А там ходят с громадными прическами, косички заплетают, заколки закалывают и так далее. Серьезное дело. Но зато какой эффект! Пудель на ринге понимает, что на него все смотрят. И он не идет, он гарцует, он летит.

- В каком еще уходе они нуждаются, помимо стрижек? Сложно вообще содержать пуделя дома?

- Нет. Но, лучше, конечно, не дома. Самый лучший вариант – это какой-то дом в пригороде, отдельный. Или вот как в том питомнике, у них нет никаких огородов, никаких грядок, только ровная классическая английская лужайка, и они там носятся. Это идеально для собак, настоящий рай.

- Значит, пуделям тоже нужна активность, много бегать? Это не собака, которая будет лежать?

- Пудель-то совсем не та собака. Очень любит играть с игрушками, с мячом, носится постоянно. Прежний-то побольше был, не один футбольный мячик порвал.

- Все это важно понимать людям, которые хотят завести пуделя: им нужно постоянно заниматься, его чем-то развлекать, поощрять активность.

- Это касается только большого, королевского. А маленький у нас был, карликовый, он сам кого хочешь и подымет, и заставит играть.

- Больших пуделей сейчас не слишком много, редко встретишь на улице. Порода не слишком популярна? Почему, на ваш взгляд?

- Раньше их было много. Но это порода, требующая ухода – раз. Интеллектуальная порода – два. С ним надо разговаривать. Потом он будет без слов понимать, но этим надо заниматься. И нестриженый, неухоженный пудель - это позор хозяину.

- Ваш пудель, как мы видим, - гордость хозяина.

- Это моя отдушина, отдохновение.

- Игорь Александрович, благодарим вас за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были Заслуженный работник культуры России Игорь Попов и его королевский пудель Арчибальд 2-й. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!