ЖКХ

В деревне Богданово Псковского района подключены к газу первые домовладения

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 3,1 км и установили пункт редуцирования газа для подключения 59 домовладений в деревне Богданово Псковского района. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фотографии: «Газпром газораспределение Псков»

С жителями деревни заключен 51 договор, первые домовладения подключены к сетевому газу.

Всего от жителей Псковского района принято более 3,6 тысячи заявок на догазификацию. Для обеспечения возможности подключения домовладений построено более 200 км внутрипоселковых сетей.