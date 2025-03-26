Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Предпоказ фильма «Смерть единорога»
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Эквайринг За счет ПСБ
Кампуса Не будет
Креативная экономика Как начать свое дело?
 
 
 
ещё ЖКХ 26.03.2025 11:190 «Коммунальный ликбез»: Что изменилось в сфере обращения с ТКО в Псковской области с приходом компании «Экогрупп»? ВИДЕО 28.03.2025 10:130 Одну из крупнейших ЛЭП в Псковской области оснастят птицезащитными устройствами 28.03.2025 09:550 В деревне Богданово Псковского района подключены к газу первые домовладения 27.03.2025 17:110 Псковские газовики рассказали, для чего нужна поверка счетчика 27.03.2025 13:510 Пиковый этап коммунальных работ в Острове-3 закончен — Андрей Михайлов 27.03.2025 13:040 Штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт
 
 
 
Самое популярное 25.03.2025 16:082 Кампуса не будет 24.03.2025 17:572 Рейтингомер: вызов на дуэль, пойманный Андрей Малахов и сбежавшая Анфиса Чехова 25.03.2025 12:210 С ресторана в Пскове могут взыскать 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав 21.03.2025 08:131 Пешехода сбили на перекрестке улиц Рижского и Рокоссовского в Пскове. ВИДЕО 24.03.2025 09:002 Что же будет с партией и с ними?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

В деревне Богданово Псковского района подключены к газу первые домовладения

28.03.2025 09:55|ПсковКомментариев: 0

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 3,1 км и установили пункт редуцирования газа для подключения 59 домовладений в деревне Богданово Псковского района. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании. 

Фотографии: «Газпром газораспределение Псков»

С жителями деревни заключен 51 договор, первые домовладения подключены к сетевому газу.

 

Всего от жителей Псковского района принято более 3,6 тысячи заявок на догазификацию. Для обеспечения возможности подключения домовладений построено более 200 км внутрипоселковых сетей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стали ли вы водить аккуратнее после повышения штрафов за нарушение ПДД?
В опросе приняло участие 103 человека
28.03.2025, 10:580 Семь фактов взяточничеств зарегистрировала полиция Пскова за год 28.03.2025, 10:570 «Дневной дозор»: Есть ли в медиаполе Псковской области политическая дискуссия и плюрализм мнений? 28.03.2025, 10:510 560 преступлений в сфере оборота наркотиков выявили псковские полицейские за год 28.03.2025, 10:500 Более 30 сотрудников ФСИН из нескольких регионов завершили обучение в Пскове
28.03.2025, 10:440 Случаи пала травы зафиксировали в Острове и Красногородске 28.03.2025, 10:430 Некомплект в полиции Пскова составляет 112 человек 28.03.2025, 10:420 Ключевым событием стажировки Минпромторга в Пскове станет выставка промышленности 28.03.2025, 10:400 Количество киберпреступлений возросло в пять раз в Пскове в 2024 году
28.03.2025, 10:320 Каждый второй пскович знает, как отстоять свои права в спорах с работодателем — опрос 28.03.2025, 10:250 Почти 300 сообщений об угрозах совершения терактов поступило в полицию Пскова в прошлом году 28.03.2025, 10:230 Две кражи за вечер: росгвардейцы задержали злоумышленниц в псковском магазине 28.03.2025, 10:150 «Прессинг»: Конец пропаганды, сокращение пайка, перемирие в информационной войне
28.03.2025, 10:130 Одну из крупнейших ЛЭП в Псковской области оснастят птицезащитными устройствами 28.03.2025, 10:010 Усыпить нельзя выпустить 28.03.2025, 10:000 Билеты на предпоказ фильма о настоящей магии разыгрывает радио ENERGY в Пскове 28.03.2025, 09:590 Новые заведения откроются в псковском ТДЦ Fjord Plaza в апреле
28.03.2025, 09:550 В деревне Богданово Псковского района подключены к газу первые домовладения 28.03.2025, 09:460 Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем 28.03.2025, 09:450 Сервисы рассказали о подорожании туров и отелей на майские праздники 28.03.2025, 09:330 Подъезд и прихожую повредил огонь в многоквартирном доме в Опочке
28.03.2025, 09:300 Роскачество впервые раскрыло, где производят лучшие оранжевые вина 28.03.2025, 09:150 В РФ разработали платформу для автоматизации выпуска деталей для спутников и авто 28.03.2025, 09:000 Век учись: аграрии Северо-Запада повысили квалификацию 28.03.2025, 09:000 ИИ сможет обрабатывать медицинские снимки и анализы к 2030 году, заявил эксперт
28.03.2025, 08:400 Кованые двери восстанавливают в храме Сорока Севастийских мучеников в Печорах 28.03.2025, 08:200 Россияне смогут звонить с мобильного через спутник 28.03.2025, 08:000 Почти 1,4 млрд рублей вложили в памятники Псковской области в прошлом году 28.03.2025, 07:300 День машиниста в России проходит в последнюю пятницу марта
28.03.2025, 07:000 Всемирный день историка отмечают 28 марта 27.03.2025, 22:000 Как побороть весеннюю хандру, рассказала специалист 27.03.2025, 21:560 До -5 градусов опустится столбик термометра в Псковской области ночью 28 марта 27.03.2025, 21:430 Музей-заповедник «Михайловское» передал свои книги калининградским читателям
27.03.2025, 21:390 В Пскове благоустроят подходы к новой строящейся школе на улице Киселёва 27.03.2025, 21:210 Спасти или снести? 27.03.2025, 20:570 Руководителю ансамбля «Новоржевские скобари» присвоили звание «Душа земли Псковской» 27.03.2025, 20:400 В Великом Новгороде у школьника во время урока сильно задымился телефон
27.03.2025, 20:200 Региональный этап Всероссийского фестиваля «Мой Пушкин» прошёл в «Михайловском» 27.03.2025, 19:580 «АвтоВАЗ» назвал фейковой новость о просьбе не пускать назад в Россию Renault 27.03.2025, 19:400 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин о многострадальном российском футболе 27.03.2025, 19:200 «Деловая Россия» и Фонд развития предпринимательства Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве
27.03.2025, 19:000 Горелку для запуска Вечного огня устанавливают на мемориале в псковской деревне Ершово 27.03.2025, 18:400 Почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере выявили в России в 2024 году 27.03.2025, 18:210 Пскович предстанет перед судом за попытку выдать себя за другого человека 27.03.2025, 18:190 «Три мудреца»: Город для памятников и памятники для города? ВИДЕО
27.03.2025, 18:170 Лекцию о Пскове в первые месяцы после войны прочтут 30 марта 27.03.2025, 18:090 Выставку карикатуры откроют в Пскове к 1 апреля 27.03.2025, 18:050 «Гайд-парк»: Андрей Михайлов о ЖКХ, муниципальной реформе и работе в Собрании. ВИДЕО 27.03.2025, 18:030 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 28 марта
27.03.2025, 18:020 Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести 27.03.2025, 18:010 МЧС проведет в Пскове конкурс «Великая Победа - гордость поколений» 27.03.2025, 17:580 Фотовыставка о преподобном старце Гаврииле открылась в Спасо-Елеазаровском монастыре 27.03.2025, 17:550 Андрей Михайлов: Правительство планирует лидеров из участников СВО привлечь в управленческую работу
27.03.2025, 17:460 Субботник провели на склоне реки Ловать в Великих Луках 27.03.2025, 17:430 Пскович заплат штраф 3000 рублей за плевок в лицо 27.03.2025, 17:400 Наши духовные скрепы 27.03.2025, 17:390 Профсоюзный тренинг пошел в Пскове
27.03.2025, 17:340 Упрощение процесса исключения памятников из реестра не ущемляет права культурного наследия – Виктор Остренко 27.03.2025, 17:240 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 марта 27.03.2025, 17:240 В Порховском районе мужчину подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС 27.03.2025, 17:220 Якушев: «Единая Россия» выдвинет на выборах более 380 кандидатов-участников СВО
27.03.2025, 17:180 В Псковской области могут создать институт наставничества для работы с трудными подростками 27.03.2025, 17:160 Пожароопасный сезон в Псковской области установят с 1 апреля 27.03.2025, 17:132 В центре Пскова появится еще один участок дороги с односторонним движением 27.03.2025, 17:110 Псковские газовики рассказали, для чего нужна поверка счетчика
27.03.2025, 17:060 Создание кластера информационных технологий обсудят в правительстве Псковской области 27.03.2025, 17:050 Злоумышленники нацелились на сайты компаний для обмана российских пользователей 27.03.2025, 17:040 Росгвардия Псковской области получила новые автомобили Lada Granta 27.03.2025, 16:460 Открытие III Международного фестиваля «Псковский скоморох». ФОТОРЕПОРТАЖ
27.03.2025, 16:400 Александр Братчиков о новом статусе Александра Котова, главе Счетной палаты и упрощении исключения памятников из реестра 27.03.2025, 16:390 Два автомобиля столкнулись на улице Владимирской в Пскове 27.03.2025, 16:301 Военнослужащих и сотрудников Росгвардии чествовали в правительстве Псковской области 27.03.2025, 16:290 Умерла автор «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит
27.03.2025, 16:150 Четыре российских туриста погибли при крушении батискафа у берегов Хургады 27.03.2025, 16:020 Жительница Печорского района ударила подругу ножом в живот 27.03.2025, 15:570 Михаил Ведерников: Вклад Александра Котова в развитие региона сложно переоценить 27.03.2025, 15:511 Андрей Михайлов: Люди в Новоржевском округе начали системно работать
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru