Почти 300 сообщений об угрозах совершения терактов поступило в полицию Пскова в прошлом году

Почти 300 сообщений об угрозах совершения террористических актов поступило в полицию Пскова в 2024 году, сообщил в своём докладе по итогам года начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на 34-й сессии Псковской городской Думы 28 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В дежурную часть управления поступило почти 300 сообщений об угрозах совершения террористических актов. По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждено около сотни уголовных дел.
Часть материалов направлены в другие территориальные органы.
«Принятыми мерами обеспечен контроль над оперативной обстановкой в городе», - подытожил начальник полиции Пскова.