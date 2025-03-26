Общество

Почти 300 сообщений об угрозах совершения терактов поступило в полицию Пскова в прошлом году

Почти 300 сообщений об угрозах совершения террористических актов поступило в полицию Пскова в 2024 году, сообщил в своём докладе по итогам года начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на 34-й сессии Псковской городской Думы 28 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В разных структурах проведено три учебных тренировки по предупреждению террористических актов, а также ликвидации их последствий. Наше внимание прежде всего сконцентрировано на недопущении фактов экстремизма, терроризма и стабилизации общественно-политического спокойствия населения на территории муниципального образования "город Псков"», - подчеркнул Сергей Сурин.

В дежурную часть управления поступило почти 300 сообщений об угрозах совершения террористических актов. По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждено около сотни уголовных дел.

Часть материалов направлены в другие территориальные органы.

«Принятыми мерами обеспечен контроль над оперативной обстановкой в городе», - подытожил начальник полиции Пскова.