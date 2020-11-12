Происшествия

Медогонку украли из дачного дома в Новосокольническом районе

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж в ряде районов Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, в Новосокольническом районе 71-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга заявила в полицию, что из дачного дома в деревне Курочкино путем повреждения оконной рамы были похищены две стиральные машины, медогонка и металлические изделия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Это безработный житель города Новосокольники 1965 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков часть похищенного изъята.

В деревне Копотиловка Опочецкого района из дачного дома путем взлома двери была совершена кража мотопомпы и бензотриммера. Причиненный ущерб устанавливается. В совершении преступления подозревается 41-летний безработный, ранее судимый житель Опочки. Ведется проверка.

В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона, совершенную днем 11 ноября из квартиры дома по проспекту Гагарина. Причиненный ущерб составил около 16 тысяч рублей. подозреваемый - 20-летний безработный, судимый житель Великолукского района. Проводится расследование.