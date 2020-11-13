Происшествия

Камеры видеонаблюдения украли в Островском районе

Полицейские раскрыли крупную кражу в деревне Дарьино Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Там злоумышленник проник в дачный дом, отжав оконное стекло, и украл лодочный мотор, системный блок и монитор, три спиннинга и другое имущество. Кроме того, он взломал входные двери в гараж и коровник, откуда украл надувную лодку, сварочный аппарат, два триммера, доильный аппарат и другие вещи. С территории участка он похитил теплицу и три камеры видеонаблюдения. Причиненный собственнику ущерб превысил 270 тысяч рублей.

Выяснилось, что кражу совершил безработный, ранее судимый местный житель 1983 года рождения. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъяли. Возбуждено уголовное дело.

А днем 14 ноября в Красногородске от здания магазина по улице Советской украли велосипед. В совершении преступления подозревается безработная, судимая жительница поселка 1988 года рождения. Велосипед изъяли. Ведется проверка.

Днем ранее около 16.00 с автобусной остановки в деревне Игомель Плюсского района украли скамейку. Полиция установила личность подозреваемого в этом хищении. Им оказался безработный 20-летний житель деревни Марьино Стругокрасненского района. Похищенное изъято. Проводится проверка.