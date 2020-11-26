Происшествия

Жительница Красногородского района задолжала почти миллион рублей алиментов

Жительница Красногородского района предстанет перед судом за неуплату алиментов, задолженность по которым составляет более 900 тысяч рублей.

В 2010 году на основании решения суда женщину лишили родительских прав в отношении двоих детей и обязали к уплате алиментов на их содержание в размере одной трети заработка и иного дохода. «Несмотря на ее привлечение к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов и разъяснение судебным приставом о недопустимости нарушения закона, она не изменила свой образ жизни», - пояснили в прокуратуре.

Женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 175 УК РФ. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.