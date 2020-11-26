Происшествия

Великолучанина, напавшего на судебного пристава, могут направить на принудительное лечение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, уличенного в совершении общественно опасного деяния предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, по версии следствия, 25 июня 2020 года мужчина заявил судебным приставам, находящимся при исполнении служебных обязанностей в здании Великолукского городского суда, о якобы совершенном им преступлении, после чего применил насилие в отношении пытавшегося его задержать судебного пристава.

Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, мужчина признан страдающим психическим расстройством, исключающим вменяемость.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для решения вопроса и применении в отношении данного лица принудительных мер медицинского характера.