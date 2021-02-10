Происшествия

Житель Бежаницкого района обманул продавца и украл его автомобиль

Неоднократно судимого 50-летнего жителя Бежаницкого района признали виновным в мошенничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В начале декабря 2019 года на одном из сайтов злоумышленник нашел объявление о продаже автомобиля «Мерседес», после чего договорился с владельцем транспорта о его покупке за 250 тысяч рублей, с произведением оплаты по частям. После передачи автомобиля в Новоржевском районе житель Бежаницкого района скрылся на похищенном автомобиле.

Пушкиногорский районный суд (постоянное присутствие в Новоржеве) признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.