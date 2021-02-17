Происшествия

В Новгородской области будут судить псковичей по делу о страховках за инсценированные ДТП

Правоохранители предъявили 23 жителям Новгородской и Псковской областей обвинение в 41 преступлении, связанном с мошенничеством при автостраховании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Новгородской областной прокуратуры.



«Согласно версии следствия, в 2015 году эти псковичи и новгородцы с помощью поддельных номерных знаков инсценировали ДТП с дорогими автомобилями и получили страховые выплаты более чем на 5 млн рублей», - говорится в сообщении.



20 обвиняемых вину признали полностью, один - частично, двое заявили о невиновности. Дело будет рассматривать Новгородский районный суд. Дата начала процесса пока неизвестна.