Происшествия

Великолучанину грозит тюрьма за продажу контрафактного алкоголя и табака

Жителя Великих Лук привлекут к уголовной ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции и табачных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С марта по май прошлого года мужчина хранил алкогольную продукцию с поддельными акцизными марками, а также табачные изделия производства Белоруссии без акцизных марок в трех гаражах на территории города Великие Луки. В мае он продал часть продукции.

У обвиняемого изъяли более 7 500 бутылок алкоголя и 12 990 пачек сигарет на общую сумму более 3,3 млн рублей.

Уголовное дело направили в Великолукский городской суд для рассмотрения. Санкция части 6 статьи 171.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.