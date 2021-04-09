Происшествия

Жительница Дедовичей обокрала женщину в ходе обряда с яйцом и полотенцем

Дедовичский районный суд вынес приговор в отношении неоднократно судимой женщины, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В апреле 2014 года женщина пришла в квартиру потерпевшей под предлогом лечения. Она провела обряд - разбила сырое куриное яйцо в белое полотенце и положила в него шнурок от юбки, после чего попросила принести ей деньги, чтобы положить в полотенце, тем самым «‎покрыть болезнь». Потерпевшая передала обвиняемой имеющиеся у нее в кошельке 135 000 рублей, последняя завернула 95 000 рублей в полотенце, а оставшиеся отдала обратно, после чего украла завернутые в полотенце деньги и скрылась с места происшествия.

Подсудимая нарушила ранее избранную ей меру пресечения в виде подписки о невыезде, покинула место жительства и скрылась от суда. В 2014 году ее объявили в розыск, а в 2020 году подсудимую задержали сотрудники полиции.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание, с учетом отмены отсрочки по предыдущему приговору, в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.