Происшествия

Представившиеся волонтерами незнакомки обокрали пенсионерку в Пскове

Неизвестные женщины под видом волонтеров совершили кражу в квартире пожилой псковички. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 11 апреля к возвращавшейся из магазина горожанке 1936 года рождения подошли две незнакомки. Они представились волонтерами и сообщили, что в условиях пандемии коронавируса оказывают помощь пожилым людям и доставляют им продукты. Пенсионерка пригласила новых знакомых к себе в квартиру в доме по улице Гагарина.

«Гостьи» заявили, что в последнее время встречается немало мошенников, которые распространяют фальшивые денежные купюры. Они поинтересовались, нет ли у собеседницы пятитысячных банкнот, чтобы проверить их на подлинность и переписать номера. Псковичка достала сумку со сбережениями и показала имевшиеся деньги.

Через некоторое время женщины ушли, а хозяйка вскоре обнаружила, что после их ухода пропали 79 тысяч рублей, а также золотые кольцо и серьги. Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«‎По версии следствия, две злоумышленницы, на вид им лет тридцать, находясь в квартире пенсионерки, беседой отвлекали ее внимание, а третья их сообщница прибрала к рукам деньги и золотые вещи. В этой связи полиция предостерегает наших сограждан от подобного рода опрометчивых контактов с незнакомцами, которые под благовидными предлогами в корыстных целях стараются войти в доверие прежде всего к пожилым и одиноким людям», - рассказали в ведомстве.

Всех, кто располагает информацией об этих лицах или пострадали в результате их противоправных действий, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону: 02.