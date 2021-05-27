Происшествия

Жилой дом загорелся в Невельском районе из-за замыкания в электросчетчике

Жилой дом горел 29 мая в Невельском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло в 13.00 в деревне Усть-Долыссы.

В жилом доме огнем повреждено потолочное перекрытие. Помещение закопчено по всей площади. Причина пожара – короткое замыкание проводки в электросчетчике.

30 мая в 10.10 в деревне Гузаревы Боровы Пушкиногорского района сгорела бытовка. Причина - аварийный режим работы электропроводки.

В тот же день в 17.58 в деревне Горнево Псковского района выгорел изнутри по всей площади жилой дом. Предположительная причина - аварийный режим работы печного оборудования.