Происшествия

Псковская колония заплатит более 3 миллионов за загрязнение почвы нефтепродуктами

Исправительная колония №4 выплатит 3 миллиона 360 тысяч рублей ущерба, причиненного землям в селе Середка Псковского района. Штраф она получила за разлитые нефтепродукты в августе 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Арбитражный суд Псковской области поддержал требование о взыскании ущерба. Факт причинения учреждением вреда почвам подтвердили результаты лабораторных анализов проб почв, а также материалы дела о привлечении ИК-4 УФСИН России по Псковской области к административной ответственности по факту порчи земель. Указанное постановление о назначении штрафа юридическому лицу в размере 45 тысяч рублей оставлено в законной силе решением Псковского областного суда.

В пресс-службе напомнили, что 3 августа 2020 года в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора поступила информация о разливе мазута на территории мазутохранилища ИК-4 в Середке. Ведомство оперативно инициировало внеплановую проверку, которая показала, что учреждение допустило несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (статья 8.1 КоАП РФ), порчу земель на площади 0,42 га (часть 2 статьи 8.6 КоАП РФ).

Лабораторные исследования экспертной лаборатории «ЦЛАТИ по Псковской области» установило превышение концентрации нефтепродуктов в пробах почв, отобранных на месте разлива. Превышения варьируются от 1,4 до 24 раз. На предприятии отсутствует программа производственного экологического контроля.

Также Росприроднадзор отмечает, что ИК-4 в установленном порядке не произвело оповещение о нештатной ситуации соответствующих органов государственной власти. Работы по ликвидации загрязнения почв учреждение не организовало. Колония получила предписание об устранении нарушений, которое находится на контроле управления.