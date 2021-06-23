Происшествия

Нетрезвый житель Дедовичского района сломал челюсть сожительнице

Житель Дедовичского района обвиняется в причинении вреда средней тяжести здоровью своей сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, будучи в состоянии алкогольного опьянения, дважды ударил женщину кулаком по лицу. Пострадавшая получила перелом челюсти.

Прокурор возбудил по данному факту уголовное дело и направил его в Дедовичский районный суд.

Мужчине вменяется в вину преступление по части 1 статьи 112 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.