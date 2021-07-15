Происшествия

Невельский суд отправил в колонию иностранца за попытку незаконно попасть в Россию

Невельский районный суд привлек к уголовной ответственности иностранца за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.

Пограничники задержали мужчину 1979 года рождения в Невельском районе при попытке проникнуть в Россию. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что 42-летний иностранец ранее уже привлекался к уголовной ответственности на территории РФ. После отбывания наказания его депортировали на родину и запретили въезд на территорию России до 2023 года.

Однако мужчина пренебрег требованием российского законодательства и незаконно пересек государственную границу, после чего его задержали псковские пограничники.

Невельский районный суд признал иностранца виновным в совершении преступления по части 2 статьи 322 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.