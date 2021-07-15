Происшествия

Жителя Локни осудили за кражу женской одежды

Жителя поселка Локня привлекли к уголовной ответственности за кражу с незаконным проникновением в помещение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В начале марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к летнему домику, расположенному рядом с дачным домом в деревне Рысино, выдернул металлическую скобу с навесным замком и проник внутрь. Оттуда он украл 15 метров электрического медного кабеля, масляный электрический обогреватель, три сковороды, сетевой фильтр, женский спортивный костюм. С похищенным имуществом подсудимый скрылся с места преступления, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 2 940 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.