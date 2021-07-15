Происшествия

Жительницу Стругокрасненского района осудили за фиктивную регистрацию белорусов

Жительницу Стругокрасненского района осудили за фиктивную регистрацию иностранных гражданин по месту жительства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

7 августа 2020 года женщина зарегистрировала в своем жилом доме граждан Белоруссии, не имеющих намерений фактически проживать в данном доме. Таким образом, она нарушила установленный законом порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.