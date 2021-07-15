Происшествия

35 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Пскове

35 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Пскове. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 16 июля в 9.20 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на Октябрьском проспекте, 41/48.

В пятиэтажном многоквартирном доме, в чердачном помещении, огнем повреждены перекрытия на площади 10 кв. метров.

Предположительная причина пожара - аварийный режим работы антенного усилителя. Эвакуированы 35 человек, в том числе двое детей. Пострадавших нет.