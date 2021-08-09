Происшествия

Организатора канала незаконной миграции из Белоруссии осудили в Псковской области

Организатор канала незаконной миграции из Белоруссии, гражданин одной из стран бывших советских республик, отправится в колонию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе погрануправления по Псковской области.

Пограничники задержали организатора незаконной миграции в марте этого года около населенного пункта Альшуты Усвятского района. Мужчина через лесной массив сопровождал из Белоруссии в Россию семерых выходцев одной из стран Центральной Азии.

Следователь установил, что он действовал в целях извлечения материальной выгоды и знал, что граждане Центральной Азии имеют право пересекать государственную границу только в международных пунктах пропуска. Такие пункты отсутствуют на российско-белорусском участке границы.

Уроженцев Центральной Азии привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы и проводили за территорию России.

Организатор незаконной миграции решением Невельского районного суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца с отбыванием наказания в колонии поселения.