Происшествия

Поиски мужчины в черном продолжают в Великих Луках

В Великих Луках полиция продолжает розыск Андрея Фёдорова 1976 года рождения. По имеющимся данным, он ушел из дома по улице Радищева, и до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Пропавший был одет в черную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.