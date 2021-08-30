Происшествия

Великолучанин отправится в колонию за хулиганство в общежитии

Великолучанин отправится в колонию за поджог тряпок и коврика у входной двери в общежитии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что в октябре 2019 года ночью неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал поджигать тряпки, висящие в коридоре общежития. Делал это обвиняемый из хулиганских побуждений. Горящие тряпки мужчина положил на стул, который тоже загорелся. После этого дым и копоть проникли в одну из комнат общежития.

Затем великолучанин спустился на этаж ниже и поджег коврик возле входной двери в одну из комнат общежития. Этот очаг возгорания вскоре ликвидировал один из жильцов.

В ходе предварительного расследования и в суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 167 УК РФ, а также части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ. По решению суда мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 2 года 7 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.