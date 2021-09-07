Происшествия

Иностранец сел в тюрьму за попытку незаконно пересечь границу в Псковской области

Иностранца привлекли к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В мае на границе задержали иностранца 1966 года рождения, который имел запрет на въезд в Российскую Федерацию. Ранее на территории России мужчина был неоднократно судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. За это по истечении срока отбывания наказания его депортировали на родину.

«Тогда же иностранца уведомили под подпись о неразрешении ему въезда в Россию и о предусмотренной российским законодательством ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Мужчину это не остановило, что в итоге обернулось для него очередной судимостью», - пояснили в ведомстве.

Иностранца признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.