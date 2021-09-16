Происшествия

Два жителя Великолукского района скончались после отравления

Двое жителей Великолукского района умерли после отравления алкоголем. Следственные органы сейчас проводят проверку по этому сообщению. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По предварительным данным, смертельное отравление могло произойти после употребления суррогатного алкоголя.

В настоящее время на место происшествия выехал руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, который лично координирует работу сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления.

Работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего продолжается.