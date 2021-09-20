Происшествия

Незаконный ввоз сигарет пресекли псковские пограничники

Незаконный ввоз более трех тысяч пачек иностранных сигарет предотвратили псковские пограничники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

За минувшие выходные контрабандный товар пытались провезти на территорию России через железнодорожный пункт пропуска «Себеж». Пограничники совместно с представителями Псковской таможни осмотрели три грузовых состава, которые следовали в Латвию.

В девяти вагонах с сыпучим грузом пограничники обнаружили специально оборудованные тайники, расположенные в ребрах жесткости бортовой части вагонов. Из их достали более трех тысяч пачек табачной продукции с акцизными марками иностранного государства.

Сумму оценки сигарет установят после проведения экспертизы. Товар изъяли и передали псковским таможенникам.