Происшествия

В Пскове четыре китайца получили штрафы за работу без разрешения

Пять дел об административных правонарушениях, совершенных китайцами, рассмотрел Псковский районный суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Как установил суд, в ходе внеплановой выездной проверки сотрудники полиции выявили, что пятеро граждан Китая работали на территории региона без соответствующего разрешения. Своими действиями они нарушили требования пункта 4 статьи 13 ФЗ №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Таким образом, мигранты совершили административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ.

Суд постановил наказать мигрантов штрафом в размере 2000 рублей, без административного выдворения за пределы Российской Федерации. В отношении одного гражданина Китая производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.