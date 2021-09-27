Происшествия

За организацию незаконной миграции вьетнамцев осудили двух жителей Пыталово

Двух жителей Пыталово осудили за содействие в организации незаконной миграции 19 вьетнамцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что местные 41-летний и 30-летний жители в октябре 2019 года по предварительной договоренности встретили на границе Островского и Пыталовского районов 19 вьетнамцев. Затем иностранцев провели в обход пограничных постов к линии границы России, чтобы те смогли незаконно попасть в страны Евросоюза.

Двух жителей Пыталово, причастных к организации незаконной миграции, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Псковской области.

Подсудимым назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.