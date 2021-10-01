Происшествия

Роструд проведет проверку по факту гибели сварщика на стройке в Моглино

Трудовая инспекция проведет проверку по факту гибели сварщика на стройке в деревне Моглино Псковского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев.

По его словам, раньше жалоб от населения на организацию безопасности труда в Моглино от населения не поступало.

«Заранее говорить о причинах, по которым произошел этот инцидент нельзя. Сегодня на встрече с инспекторами и начальниками отдела мы обсуждали несколько версий, по которым такое могло произойти. Все версии исходят из профессионального опыта экспертов, и пока что ничем не подтверждены», - рассказал Геннадий Иойлев.

Поскольку комиссия работает по информации Следственного комитета, расследование займет около полутора месяцев. После этого можно будет сделать выводы о причинах произошедшего. Оснований предполагать, что следствие затянется надолго нет, добавил главный государственный инспектор труда.