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Происшествия

Иранцев осудили за попытку пересечь границу в Псковской области

05.10.2021 18:22|ПсковКомментариев: 0

Граждане республики Иран получили по полгода колонии за попытку пересечь границу в Себежском районе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 5 июля иранцы решили незаконно пересечь границу России, чтобы получить статус беженцев в одной из стран Европейского Союза. Через два дня, 7 июля, они подыскали такси и договорились о поездке из Москвы в Псковскую область за деньги.

Вечером того же дня мужчины приехали в Себежский район и отдали свои документы водителю такси для хранения и последующей передачи их знакомым. Без документов на право выезда из России они пошли пешком по проселочной дороге в сторону границы России и Латвии. Мужчин задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области.

В судебном заседании подсудимые признали вину в полном объеме. Иранцы пояснили, что они оформили персонифицированные карты болельщиков и купили билеты на матч по футболу в Санкт-Петербурге. В Северной столице они встретились и выехали вместе в Москву, где приняли решение незаконно пересечь границу РФ без документов и направиться в одну из стран Европейского союза для приобретения статуса беженцев.

Суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Теги: #Себежский район #суд #граница #беженцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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