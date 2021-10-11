Происшествия

Три тонны обуви пытались незаконно перевезти через границу в Псковской области

Три тонны обуви из Польши пытались незаконно перевезти через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Недостоверное декларирование сотрудники таможенного органа выявили на посту МАПП Убылинка. В трех транспортных средствах международной перевозки перевозили на тонну больше вещей, чем было заявлено в товаросопроводительных документах. Из Польши в Москву везли мужскую, женскую и детскую обувь, сумки, рюкзаки, шарфы, ремни, косметику для обуви и другие товары.

«В результате досмотра таможенники выявили несоответствие фактического веса перемещаемого товара заявленным сведениям в товаросопроводительных документах. Разница составила по 1 тонне в каждом транспортном средстве», - говорится в сообщении ведомства.

По факту сообщения недостоверных сведений о весе брутто товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза в отношении фирмы-перевозчика возбудили три дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.