Происшествия

Запрещенный груз нашли псковские пограничники у взволнованного водителя

Незаконный ввоз на территорию России более 15,5 тысяч пачек табачной продукции пресекли на границе в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

В районе населенного пункта Сутоки пограничники остановили микроавтобус марки «Фольксваген». Как рассказали в ведомстве, при опросе 25-летнего водителя о направлении следования и перевозимом грузе молодой человек проявлял волнение и раздражительность, что насторожило стражей границы, рассказали в ведомстве.

При осмотре грузового отсека автомобиля выяснилось, что мужчина перевозит более 30 коробок табачной продукции иностранного производства без необходимых товарно-сопроводительных документов.

По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составляет более 600 тысяч рублей. Автомобиль и табачные изделия передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.