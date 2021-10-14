Происшествия

Два дома и «Фольксваген» сгорели в Псковской области

Автомобиль и дома горели в Псковской области 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, в поселке Плюсса в 21.03 загорелся гараж на улице Специалистов, огонь уничтожил находившийся внутри автомобиль «Фольксваген Тигуан» 2016 года выпуска.

В 21.11 в деревне Щир Стругокрасненского района сгорела баня. Пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации печи

В деревне Гвоздно Порховского района в 23.19 сгорел садовый дом, причина - неисправный дымоход. А в деревне Лычево Великолукского района сгорел жилой дом.