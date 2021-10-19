Происшествия

Флягу и золотистый поднос передали в Минкульт псковские таможенники

Псковская таможня в год 30-летия Федеральной таможенной службы России передала культурные ценности, которые были изъяты у нарушителей на границе в Псковской области, министерству культуры, а памятные и наградные медали - в администрацию президента Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Так, в управление министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу передали керамическое панно в деревянной раме с изображением женщины, сидящей возле дерева; золотистый поднос с цветочным узором; металлическая фляга начала XIX века; печатное издание Communion Bush на немецком языке 1884 года издания и пять государственных кредитных билетов номиналом 3, 5, 10 и 25 рублей образца 1909 и 1903 годов.

Культурные ценности пытались вывезти в 2020-2021 годах через таможенные посты Псковской таможни. По всем фактам нарушителей привлекли к ответственности, а перевозимые предметы конфисковали.

Кроме того, в администрацию президента передали 14 памятных и наградных медалей. Их незаконно пытались перевезти через таможенную границу Евразийского экономического союза в сентябре 2019 года через таможенный пост МАПП Убылинка. Эксперты признали медали предметами исторического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

«Перед передачей на хранение предметов, задержанных при незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза в регионе деятельности таможни и признанных экспертами культурными ценностями, проведен значительный объем работы. Решениями судов все предметы признаны неподлежащими вывозу за пределы Российской Федерации. Таможней исполнены постановления судов о передаче конфискованного товара в уполномоченные органы для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации», - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.