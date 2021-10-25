Происшествия

Местные жители помогли псковским пограничникам задержать иностранцев-нарушителей

Пятерых иностранцев задержали пограничники при попытке незаконно пересечь границу в Псковской области благодаря бдительным местным жителям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

После проверки информации псковские пограничники задержали пятерых жителей стран Карибского бассейна. Они пытались по лесу дойти до Эстонской Республики, минуя пункты пропуска. Документов, разрешающих пересекать государственную границу, у иностранцев не было.

Нарушителей привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Руководство Пограничного управления выражает благодарность неравнодушным жителям приграничных районов за инициативу и активное участие в защите и охране рубежей нашей страны, и просит граждан информировать пограничников о противоправной деятельности на границе по телефонам:

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области - 8 (8112) 72-72-59 (дежурный).