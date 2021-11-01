Происшествия

Полиция раскрыла кражу с мемориала «Память Ильича» в Псковской области

Сотрудники пункта полиции по Красногородскому району установили подозреваемого в хищении цепей с ограждения памятника членам колхоза «Память Ильича», погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Мыза Красногородского района вечером 31 октября с мемориала, посвященного 368 членам колхоза «Память Ильича», с расположенных по периметру столбов ограждения украли три металлические цепи. Каждая из них весит около 60 кг.

О произошедшем стражам порядка сообщила женщина, проживающая в доме около памятника. Во многом благодаря полученной от нее информации полицейские смогли оперативно установить личность подозреваемого и найти используемый им автотранспорт, подчеркнули в УМВД. Фигурантом оказался безработный житель Красногородского района, мужчина 1986 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый попросил свою знакомую, в распоряжении которой была машина ВАЗ-21150, помочь ему с доставкой груза. В подробности своего преступного замысла, по словам женщины, он ее не посвятил. Кроме того, мужчина привлек к погрузке краденого своего знакомого. Похищенные цепи злоумышленник сдал в пункт приема металла, где их обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливается размер причиненного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.