Происшествия

Жителя Палкинского района осудили за кражу денег у знакомой

Жителя Палкинского района осудили за кражу денег у знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что в апреле местный житель находился в квартире своей знакомой, где похитил из кармана ее куртки 700 рублей и банковскую карту. С приобретенными деньгами мужчина ушел.

Затем на протяжении нескольких дней осужденный приобретал алкогольные напитки и продукты питания. Оплачивал их он бесконтактным способом чужой банковской картой. Таким образом, общий размер похищенных денег превысил 2 700 рублей.

Суд назначил жителю Палкинского района наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком.