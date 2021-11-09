Происшествия

За кражу рыболовных снастей пскович может сесть в тюрьму на два года

21-летнего молодого человека могут привлечь к уголовной ответственности за совершение нескольких краж на территории Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В середине августа житель города Пскова в темное время суток приехал в поселок Палкино, где поочередно вскрыл два автомобиля, из которых похитил аккумулятор, инструменты, рыболовные снасти. Общая сумма причиненного ущерба превысила 8 000 рублей. Кроме того, мужчина причастен к краже мопеда, произошедшей в конце августа.

В настоящее время уголовные дела в отношении псковича соединили в одно производство, дознаватель проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по делу. Санкция статьи обвинения предусматривает альтернативные наказания от штрафа до 80 000 рублей до лишения свободы на срок до двух лет.