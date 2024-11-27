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Общество

Всемирный день сострадания отмечают 28 ноября

28.11.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день сострадания (World Compassion Day, WCD), также известный как Всемирный день милосердия, отмечается ежегодно 28 ноября. Инициатором учреждения этого праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди (Pritish Nandy).

Изображение от master1305 на Freepik

Основная идея этого дня — пропаганда образа жизни, основанного на принципе ахимсы. Ахимса — это принцип, согласно которому необходимо избегать причинения вреда любой живой форме. Это означает отказ от насилия в любой форме: убийства, причинения вреда людям, животным или растениям.

Этот термин происходит из джайнизма — индийского религиозного течения. Он также является важным принципом в других религиях. Ахимса также практикуется в буддизме, джайнизме, индуизме и йоге.

Философия ненасилия Махатмы Ганди также была сформирована под влиянием ахимсы. Поэтому неудивительно, что Индия стала родиной этого праздника, и принципы ахимсы остаются актуальными и сегодня.

Организаторы мероприятия призывают не только к уменьшению зла в мире, но и к тому, чтобы действия людей были направлены против самого зла, а не против людей, его творящих (принцип отсутствия ненависти).

В христианстве также есть принципы, соответствующие ахимсе, — это заповеди «Не убий» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», пишет calend.ru.

Впервые День сострадания был отмечен в 2012 году. Он был посвящён судьбам животных, необходимости сострадания к живым существам на планете и важности вегетарианства. Мероприятие прошло в Мумбаи (Индия) при участии Далай-ламы XIV и активистов из разных стран. С тех пор День сострадания отмечается ежегодно, и в этот день сторонники ахимсы и сострадания призывают мировое сообщество к миру, любви и взаимопониманию.

По мнению учредителя Дня — Притиша Нанди, сегодняшняя дата может стать «глобальным форумом для вдохновения и поддержки изменений на социальных, политических и экологических платформах, чтобы сделать ценность сострадания действенной в наше время». «Если мы не вернемся в ахимсу, мы не сможем сделать мир лучше для будущих поколений», — считает он.

Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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