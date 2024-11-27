Общество

Всемирный день сострадания отмечают 28 ноября

Всемирный день сострадания (World Compassion Day, WCD), также известный как Всемирный день милосердия, отмечается ежегодно 28 ноября. Инициатором учреждения этого праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди (Pritish Nandy).

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Основная идея этого дня — пропаганда образа жизни, основанного на принципе ахимсы. Ахимса — это принцип, согласно которому необходимо избегать причинения вреда любой живой форме. Это означает отказ от насилия в любой форме: убийства, причинения вреда людям, животным или растениям.

Этот термин происходит из джайнизма — индийского религиозного течения. Он также является важным принципом в других религиях. Ахимса также практикуется в буддизме, джайнизме, индуизме и йоге.

Философия ненасилия Махатмы Ганди также была сформирована под влиянием ахимсы. Поэтому неудивительно, что Индия стала родиной этого праздника, и принципы ахимсы остаются актуальными и сегодня.

Организаторы мероприятия призывают не только к уменьшению зла в мире, но и к тому, чтобы действия людей были направлены против самого зла, а не против людей, его творящих (принцип отсутствия ненависти).

В христианстве также есть принципы, соответствующие ахимсе, — это заповеди «Не убий» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», пишет calend.ru.

Впервые День сострадания был отмечен в 2012 году. Он был посвящён судьбам животных, необходимости сострадания к живым существам на планете и важности вегетарианства. Мероприятие прошло в Мумбаи (Индия) при участии Далай-ламы XIV и активистов из разных стран. С тех пор День сострадания отмечается ежегодно, и в этот день сторонники ахимсы и сострадания призывают мировое сообщество к миру, любви и взаимопониманию.

По мнению учредителя Дня — Притиша Нанди, сегодняшняя дата может стать «глобальным форумом для вдохновения и поддержки изменений на социальных, политических и экологических платформах, чтобы сделать ценность сострадания действенной в наше время». «Если мы не вернемся в ахимсу, мы не сможем сделать мир лучше для будущих поколений», — считает он.