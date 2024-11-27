Общество

Псковскую область представят 15 делегатов на международной премии «Мы вместе»

От Псковской области 15 представителей станут делегатами международной премии «Мы вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: Комитет по молодежной политике

Всего от региона была подана 61 заявка.

«Ребята, которые поедут на премию, — это представители общественных организаций, волонтеры-медики, участники и амбассадоры премии, а также активные волонтеры», — рассказала директор АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачева.

Цель премии — найти и поддержать тех, кто вдохновляет на общественно значимые поступки, направленные на улучшение качества жизни в России и за её пределами. В этом мероприятии принимают участие волонтёры, наставники, некоммерческие организации и компании из разных уголков страны.

Всего на премию было подано 45 544 заявки из России и 42 стран мира. Самой популярной стала номинация «Волонтёр года», которая присуждается за личный вклад в развитие волонтёрского движения, общественно значимые поступки, меценатство и помощь людям. В этой номинации было представлено 19 196 заявок.