Происшествия

Двух мигрантов осудили за попытку незаконно пересечь границу в Печорском районе

За попытку незаконно пересечь границу в Печорском районе осудили двух жителей Ближнего Востока и россиянина, оказывающего им пособническую помощь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Установлено, что в мае текущего года, в районе населенного пункта Уланово пограничники задержали двух выходцев одной из арабских стран, направлявшихся в сторону Эстонии. Молодые люди планировали незаконно пересечь государственную границу России с целью улучшения условий жизни.

Как выяснилось, помощь в противоправной деятельности им оказывал гражданин России, который доставил нарушителей в приграничный район и указал направление движения к границе, после чего скрылся. Позже мужчину задержали.

Решением Печорского районного суда иностранцы признаны виновными преступлении. Им назначили наказание в виде 4 месяцев колонии строгого режима.

Россиянину за оказание пособнической помощи иностранным гражданам назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.