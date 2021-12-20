Происшествия

Жителя Куньи подозревают в избиении знакомого до смерти

Жителя Куньи подозревают в умышленном причинении знакомому тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

19 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в поселке Кунья тела 52-летнего местного жителя с множественными телесными повреждениями в области головы и туловища. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, к преступлению причастен 27-летний местный житель, который в ночь на 19 декабря находился в гостях вместе с потерпевшим. Они поссорились, после чего подозреваемый несколько раз ударил мужчину руками и ногами. В результате травмы органов грудной клетки и брюшной полости потерпевший скончался на месте преступления.

На данный момент следователи совместно с полицейскими продолжают работу по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.