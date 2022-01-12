Происшествия

За грабеж в центре города пскович отправится на исправительные работы

Псковский городской суд вынес приговор жителю района, которого обвиняли в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 16 октября 2021 года мужчина на улице Карла Маркса в Пскове выхватил мобильный телефон из рук потерпевшего и скрылся. Причиненный материальный ущерб составил 7 690 рублей.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по части 1 статьи 161 УК РФ и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.