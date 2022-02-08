Происшествия

Более 60 правонарушений выявили полицейские в Великих Луках за выходные

64 административных правонарушения выявили полицейские в Великих Луках за прошедшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, стражи порядка зафиксировали 27 нарушений по линии ГИБДД. Также полицейские изъяли из незаконного оборота 23 литра алкоголя. Проверили 46 владельцев оружия, установили троих граждан, находившихся в розыске, а также пьяного водителя. Кроме того, выявили три нарушения в сфере миграционного законодательства. Выполнили проверку лиц, находящихся под административным надзором.

«Подобная целенаправленная профилактическая работа будет осуществляться великолукскими полицейскими и в дальнейшем», - отметили в управлении.